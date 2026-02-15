Военный ВСУ открыл стрельбу в торговом центре Хмельницкого

«В Хмельницком военный открыл огонь в торговом центре», — говорится в сообщении.
По данным журналистов, в результате стрельбы ранения получил охранник и сотрудница торгового комплекса. Позднее местные паблики сообщили, что стрельбы не было. По их информации, мужчина ударил охранника пистолетом по лицу, после чего у того открылось кровотечение. Очевидцы приняли произошедшее за выстрелы.
Как уточняют источники, участником конфликта оказался бывший сотрудник торгового центра, который вернулся с фронта после ранения и контузии. В день происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В помещении супермаркета он приставал к персоналу, затем начал конфликт с покупателями и рассказывал о своём участии в боевых действиях. Сотрудники охраны вывели его из зала. Уже возле выхода он нанёс удар охраннику рукояткой пистолета.
Ранее в Ровненской области задержали дезертировавшего военнослужащего ВСУ. Он самовольно покинул полигон, угнал автомобиль сослуживца и открыл стрельбу по прибывшим полицейским. После переговоров мужчина сдался. При обыске в его доме были обнаружены пистолет и автоматическое оружие.
