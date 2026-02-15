Военный ВСУ открыл стрельбу в торговом центре Хмельницкого

Как уточняют источники, участником конфликта оказался бывший сотрудник торгового центра, который вернулся с фронта после ранения и контузии. В день происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В помещении супермаркета он приставал к персоналу, затем начал конфликт с покупателями и рассказывал о своём участии в боевых действиях. Сотрудники охраны вывели его из зала. Уже возле выхода он нанёс удар охраннику рукояткой пистолета.