До 19 увеличилось число уничтоженных БПЛА, летевших на Москву

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Ранее над Рязанью прогремело около пяти взрывов. По предварительным данным, системы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Очевидцы сообщают о 3−5 взрывах в северной и южной частях Рязани. По их словам, от громких звуков сработала автомобильная сигнализация. Местные жители утверждают, что российские средства ПВО сбили не менее двух украинских БПЛА на подлёте к городу. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
