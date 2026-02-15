Ричмонд
До 19 увеличилось число уничтоженных БПЛА, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны уничтожили ещё один украинский беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Об этом сообщил в своём канале в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин. Всего было сбито 19 дронов, летевших на столицу.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее над Рязанью прогремело около пяти взрывов. По предварительным данным, системы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Очевидцы сообщают о 3−5 взрывах в северной и южной частях Рязани. По их словам, от громких звуков сработала автомобильная сигнализация. Местные жители утверждают, что российские средства ПВО сбили не менее двух украинских БПЛА на подлёте к городу. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

