Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинец ранил ножом женщин в храме из-за ссоры: СК раскрыл детали ЧП

В челябинском храме произошло резонансное нападение. Мужчина поссорился с двумя прихожанками и напал на них с ножом.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум женщинам в храме. В Следственном комитете отметили, что причиной нападения стала ссора из-за незначительного повода.

Ударил ножом после ссоры.

Утром 15 февраля в храме на улице Воровского в Челябинске произошёл конфликт между посетителями, в ходе которого мужчина 2001 года рождения нанёс телесные повреждения двум женщинам — 53 и 74 лет.

На место незамедлительно прибыли полицейские. Подозреваемый был задержан.

По данным правоохранительных органов, молодой человек состоит на учёте в специализированном медучреждении. Пострадавшие женщины госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, а также мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В следственном отделе по Центральному району города Челябинск сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры.

Твердил «Господи, помилуй».

В своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по Челябинской области опубликовало кадры работы следователя-криминалиста, который прибыл на место происшествия.

Также показаны кадры с задержанным, которого доставили в кабинет следователя.

Когда сотрудник СК разъяснял подозреваемому, в чем его обвиняют, тот несколько раз произнес: «Господи, помилуй».

Похожие нападения.

Аналогичные инциденты происходили и в других регионах России.

В феврале 2025 года в подмосковном Климовске 35-летний мужчина напал на двух служительниц храма. Он избил женщин пластиковой трубой и повредил иконы.

В июле того же года в храме в Санкт-Петербурге 43-летний гражданин ударил настоятеля кулаком и палкой, а также напал на прихожанку, пытавшуюся его остановить.

В мае 2025 года произошло нападение на синагогу. Во время проведения занятий детского кружка мужчина, вооруженный молотком и камнями, атаковал здание. В результате происшествия никто не пострадал. До прибытия полицейских злоумышленник бросал камни в здание синагоги.

Нападения происходили в других странах. Например в Армении в октябре 2025 года в одном из храмов города Чаренцаван зарезали 57-летнего мужчину. Он умер в городском медицинском центре. Нападавший 26-летний мужчина состоял на учёте в психиатрическом диспансере.

В феврале прошлого года в городе Виннипег в Канаде произошло нападение на священника в польско-украинском храме. 50-летний преступник попытался ранить 38-летнего пастора, когда тот читал молитву. После того как священнику удалось увернуться и убежать, злоумышленник решил вонзить нож в алтарь.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше