Челябинец ранил ножом женщин в храме из-за ссоры: СК раскрыл детали ЧП

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум женщинам в храме. В Следственном комитете отметили, что причиной нападения стала ссора из-за незначительного повода.
Ударил ножом после ссоры.
Утром 15 февраля в храме на улице Воровского в Челябинске произошёл конфликт между посетителями, в ходе которого мужчина 2001 года рождения нанёс телесные повреждения двум женщинам — 53 и 74 лет.
На место незамедлительно прибыли полицейские. Подозреваемый был задержан.
По данным правоохранительных органов, молодой человек состоит на учёте в специализированном медучреждении. Пострадавшие женщины госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, а также мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В следственном отделе по Центральному району города Челябинск сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры.
Твердил «Господи, помилуй».
В своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по Челябинской области опубликовало кадры работы следователя-криминалиста, который прибыл на место происшествия.
Также показаны кадры с задержанным, которого доставили в кабинет следователя.
Когда сотрудник СК разъяснял подозреваемому, в чем его обвиняют, тот несколько раз произнес: «Господи, помилуй».
Похожие нападения.
Аналогичные инциденты происходили и в других регионах России.
В феврале 2025 года в подмосковном Климовске 35-летний мужчина напал на двух служительниц храма. Он избил женщин пластиковой трубой и повредил иконы.
В июле того же года в храме в Санкт-Петербурге 43-летний гражданин ударил настоятеля кулаком и палкой, а также напал на прихожанку, пытавшуюся его остановить.
В мае 2025 года произошло нападение на синагогу. Во время проведения занятий детского кружка мужчина, вооруженный молотком и камнями, атаковал здание. В результате происшествия никто не пострадал. До прибытия полицейских злоумышленник бросал камни в здание синагоги.
Нападения происходили в других странах. Например в Армении в октябре 2025 года в одном из храмов города Чаренцаван зарезали 57-летнего мужчину. Он умер в городском медицинском центре. Нападавший 26-летний мужчина состоял на учёте в психиатрическом диспансере.
В феврале прошлого года в городе Виннипег в Канаде произошло нападение на священника в польско-украинском храме. 50-летний преступник попытался ранить 38-летнего пастора, когда тот читал молитву. После того как священнику удалось увернуться и убежать, злоумышленник решил вонзить нож в алтарь.