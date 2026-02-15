Во Франции 45 тысяч человек остались без электроснабжения из-за стихии

«Более 95% клиентов сегодня вечером вновь подключены к электроснабжению, то есть ещё 45 000 клиентов остаются без электричества. Из-за чрезвычайно сложных условий работы (наводнения, дождь, ветер и снег) не все клиенты будут подключены к электроснабжению к вечеру», — говорится в заявлении оператора.
По состоянию на воскресенье в стране всё ещё сохраняются неблагоприятные метеоусловия — понижение температуры, снегопады, разливы рек, а также риск лавин. Согласно данным метеослужбы Франции, департаменты Жиронда и Лот-и-Гаронна остаются в зоне возможного подтопления. Всего 19 территорий находятся под повышенным контролем из-за угрозы паводков и схода снежных масс.
К ликвидации последствий привлечены свыше четырёх тысяч сотрудников компании и подрядных организаций. В работах задействованы около 500 единиц спецтехники, включая автоподъёмники и мобильные мастерские, а также 850 генераторов.
13 февраля Enedis сообщал, что к полудню без электроснабжения остались более 450 тысяч домов. Тогда планировалось восстановить подачу питания для 70% клиентов. Бригады работали при сильном ветре и проливных дождях.
