Во Франции 45 тысяч человек остались без электроснабжения из-за стихии

Ранее Life.ru писал, что на предстоящей неделе погоду в Москве «полихорадит». По словам метеоролога, субботняя оттепель с моросью и лужами резко сменится в ночь на воскресенье похолоданием. В понедельник столицу заденет южный циклон: ожидается умеренный снег, сугробы подрастут, но из-за северо-восточного ветра с порывами до 10−12 метров в секунду температура останется в пределах минус 8−12 градусов. В дальнейшем в регионе воцарятся морозы.