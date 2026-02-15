Ричмонд
В Петербурге девочка пострадала на картинге в ТЦ — возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили после травмирования ребёнка на картинге в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл в торговом центре Приморского района. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

Источник: Life.ru

По данным следствия, 14 февраля 2026 года девочка 2015 года рождения получила травмы во время заезда на картинге. Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств.

Ранее в Свердловской области двое детей погибли под снегом, сошедшим с горки. Дети 8 и 9 лет отправились кататься на тюбинге. Когда они вовремя не вернулись, бабушка одного из ребят пошла их искать. Позже местный житель заметил тюбинг возле горки, а после осмотра обнаружил детей в снегу. Они погибли.

