В Петербурге девочка пострадала на картинге в ТЦ — возбуждено уголовное дело

Ранее в Свердловской области двое детей погибли под снегом, сошедшим с горки. Дети 8 и 9 лет отправились кататься на тюбинге. Когда они вовремя не вернулись, бабушка одного из ребят пошла их искать. Позже местный житель заметил тюбинг возле горки, а после осмотра обнаружил детей в снегу. Они погибли.