Мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Мирный житель пострадал в Белгородской области из-за атаки украинского БПЛА на машину. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Необходимая медпомощь оказывается, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, у машины повреждены кузов, колеса и стекла.
Часть жителей Брянска осталась без тепла и света после атак ВСУ. Об этом в тот же день сообщил губернатор области Александр Богомаз. Он уточнил, что в результате удара противника по объектам энергетической инфраструктуры в регионе в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество.
Область подверглась массированной атаке дронов. По информации Богомаза, удары продолжались более 12 часов, было ликвидировано свыше 170 дронов.