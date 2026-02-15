Расчёты ПВО уничтожили 49 украинских дронов над регионами России за три часа

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в военном ведомстве.
Дроны сбили над Брянской, Калужской, Тульской и Рязанской областями. БПЛА также ликвидировали над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву.
Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Предварительно, серьёзные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. По предварительным данным, ВСУ атаковали город РСЗО HIMARS. Всего жители слышали около 10 взрывов.
