Силы ПВО уничтожили 49 беспилотников ВСУ над Россией

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 49 украинских дронов над РФ за три часа. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в Министерстве обороны России.

— В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 беспилотников ВСУ над Рязанской, Калужской, Брянской и Тульской областями и над Московским регионом, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В тот же день мирный житель пострадал в Белгородской области из-за атаки украинского БПЛА на машину. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Часть жителей Брянска осталась без тепла и света после атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. По его словам, в результате удара противника по объектам энергетической инфраструктуры в регионе в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество.

