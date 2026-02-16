Кинолог: пропавшая собака корги не могла спасти семью Усольцевых

Андрей Круглов отметил, что корги не могла помочь в сложной ситуации: «Нет, не могла (вывести). Потому что это собака сейчас просто комнатная, диванная. Она дальше миски никуда не дойдет. Как она может куда-то вывести? Могут лайка, овчарка. Корги по пересеченной местности сама не в состоянии двигаться: длинноформатная собака, ей тяжело передвигаться на коротеньких ножках. Куда она человека может вывести? Только куда-нибудь в овраг, в который она сама провалится».