Кинолог: пропавшая собака корги не могла спасти семью Усольцевых

Собака породы корги, которая пропала вместе с семьей Усольцевых в Красноярском крае, не могла бы вывести их из тайги из-за своих физиологических особенностей. Об этом в интервью РИА Новости заявил инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов.
Семья Усольцевых, состоящая из двух взрослых и пятилетней девочки, пропала 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин во время туристического похода. 2 октября МВД по Красноярскому краю сообщило о безвестном исчезновении семьи, добавив, что с ними была собака породы корги.
Андрей Круглов отметил, что корги не могла помочь в сложной ситуации: «Нет, не могла (вывести). Потому что это собака сейчас просто комнатная, диванная. Она дальше миски никуда не дойдет. Как она может куда-то вывести? Могут лайка, овчарка. Корги по пересеченной местности сама не в состоянии двигаться: длинноформатная собака, ей тяжело передвигаться на коротеньких ножках. Куда она человека может вывести? Только куда-нибудь в овраг, в который она сама провалится».
Поисковые операции завершились 12 октября 2025 года и перешли в режим точечных задач, в которых участвуют профессионалы и аттестованные спасатели. В связи с исчезновением туристов возбуждено уголовное дело по пункту «а», части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). Приоритетной остается версия о несчастном случае.
Поисково-спасательные работы в Красноярском крае продолжаются, несмотря на завершение активной фазы поисков. Сотрудники МЧС продолжают исследовать территорию и анализировать возможные версии событий, связанных с исчезновением семьи Усольцевых.
