В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ

В селе Никольское в результате атаки FPV-дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автомобилю пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, колёса и стёкла», — пишет Гладков в своём телеграм-канале.

Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. В результате атаки были повреждены объекты энергоинфраструктуры. По предварительным данным, Вооружённые силы Украины атаковали город РСЗО HIMARS. Всего жители слышали около 10 взрывов.

