В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ

«Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, колёса и стёкла», — пишет Гладков в своём телеграм-канале.