В Одессе жители напали на ТЦКшников и забрызгали слезоточивым газом: они попытались спасти мужчину от военкомов

ТЦКшники снова подверглись нападению со стороны гражданских. Жители Одессы забрызгали военкомов слезоточивым газом и избили. Они пытались освободить мужчину из рук сотрудников ТЦК. Одесский областной военкомат уже прокомментировал инцидент, цитирует «Страна».
По данным издания, по факту нападения подано заявление в полицию. Однако, отмечает автор материала, правоохранителей не было на месте драки. Сотрудники ТЦК не имели права задерживать жителей без присутствия полиции.
«Пострадавших военнослужащих госпитализировали. Также нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеофиксации», — пожаловались в ТЦК.
В Одессе такие случаи — не редкость. Так, два дня назад местный оказал вооруженное сопротивление представителям ТЦК. Он напал на них с ножом.