Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе жители напали на ТЦКшников и забрызгали слезоточивым газом: они попытались спасти мужчину от военкомов

Жители Одессы устроили массовую драку с сотрудниками ТЦК ради спасения мужчины.

Источник: Комсомольская правда

ТЦКшники снова подверглись нападению со стороны гражданских. Жители Одессы забрызгали военкомов слезоточивым газом и избили. Они пытались освободить мужчину из рук сотрудников ТЦК. Одесский областной военкомат уже прокомментировал инцидент, цитирует «Страна».

По данным издания, по факту нападения подано заявление в полицию. Однако, отмечает автор материала, правоохранителей не было на месте драки. Сотрудники ТЦК не имели права задерживать жителей без присутствия полиции.

«Пострадавших военнослужащих госпитализировали. Также нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеофиксации», — пожаловались в ТЦК.

В Одессе такие случаи — не редкость. Так, два дня назад местный оказал вооруженное сопротивление представителям ТЦК. Он напал на них с ножом.