В Львовской области мужчина застрелил своих детей и покончил с собой

Житель Львовской области застрелил своих детей в возрасте 13 и 15 лет.

Источник: Аргументы и факты

В Львовской области обнаружены тела двоих несовершеннолетних и их отца, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого.

Инцидент произошел в населенном пункте Станиславчик в Золочевском районе.

По версии следствия, мужчина, используя охотничье ружье, застрелил своих детей в возрасте 13 и 15 лет.

Также на месте происшествия было обнаружено тело самого мужчины. Предполагается, что он мог покончить с собой.

Ранее также сообщалось, что в США застрелили 21-летнюю украинскую беженку и ее парня.

