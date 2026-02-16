В Львовской области мужчина застрелил своих детей и покончил с собой

В Львовской области обнаружены тела двоих несовершеннолетних и их отца, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого.
Инцидент произошел в населенном пункте Станиславчик в Золочевском районе.
По версии следствия, мужчина, используя охотничье ружье, застрелил своих детей в возрасте 13 и 15 лет.
Также на месте происшествия было обнаружено тело самого мужчины. Предполагается, что он мог покончить с собой.
