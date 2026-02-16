В Киеве спасавшийся от сотрудников ТЦК мужчина провалился под лед

В столице Украины произошел инцидент, в результате которого гражданин, пытаясь скрыться от представителей территориального центра комплектования (ТЦК), провалился под лед, сообщают украинские СМИ.
Инцидент произошел в районе набережной реки Днепр, где мужчина, преследуемый группой из девяти сотрудников ТЦК, предпринял попытку бегства по замерзшей поверхности реки, в результате чего провалился под лед.
Спустя некоторое время пострадавший был извлечен из воды и задержан.
Ранее также сообщалось, что в Одессе мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК, которые попытались его мобилизовать.