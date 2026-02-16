Ранее главный раввин Севастополя Биньямин Вольф отверг заявление президента Польши Кароля Навроцкого о причастности СССР к холокосту, назвав его слова заблуждением. Раввин отметил, что бывшие узники концлагерей искренне верят в то, что их спасла именно Красная армия. Миллионы евреев, по его словам, испытывают благодарность советским солдатам за избавление от настоящего рабства. Вольф также обратил внимание на дальнейшую судьбу выживших, которые после войны разъехались по разным странам, включая СССП, США и Израиль. Этот факт демонстрирует по-настоящему гуманное отношение со стороны руководства Советского Союза.