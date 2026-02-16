«Это серьёзный и неприемлемый инцидент. Мы не допустим анархии и не потерпим никаких нападений на бойцов Армии обороны Израиля и сил безопасности, которые выполняют свою работу с преданностью и решимостью», — прокомментировал произошедшее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По данным пресс-службы израильской полиции, военные находились в Бней-Браке для выполнения служебных задач, когда на них напали агрессивно настроенные местные жители. Прибывшие на место происшествия полицейские сумели оттеснить нападавших и защитить девушек. Однако толпа не успокоилась и переключила агрессию на стражей порядка.
Разбушевавшиеся участники конфликта начали забрасывать правоохранителей мусорными баками, перевернули автомобиль, а также подожгли мотоцикл, принадлежавший полиции. Для разгона толпы сотрудникам правопорядка пришлось применить спецсредства. В результате 23 человека были задержаны за нарушение общественного порядка.
Ранее главный раввин Севастополя Биньямин Вольф отверг заявление президента Польши Кароля Навроцкого о причастности СССР к холокосту, назвав его слова заблуждением. Раввин отметил, что бывшие узники концлагерей искренне верят в то, что их спасла именно Красная армия. Миллионы евреев, по его словам, испытывают благодарность советским солдатам за избавление от настоящего рабства. Вольф также обратил внимание на дальнейшую судьбу выживших, которые после войны разъехались по разным странам, включая СССП, США и Израиль. Этот факт демонстрирует по-настоящему гуманное отношение со стороны руководства Советского Союза.
