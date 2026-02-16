Ричмонд
Во Львовской области мужчина застрелил двоих детей и совершил самоубийство

В селе Станиславчик Золочевского района Львовской области обнаружили тела двух детей и их отца. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. По предварительной версии следствия, мужчина выстрелил в своих детей из охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство.

По информации местных властей, погибшим детям было 13 и 15 лет. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Правоохранители работают на месте, назначены экспертизы. Мотивы действий мужчины не раскрываются. Официальные структуры продолжают проверку.

Ранее в Хмельницком военный ВСУ открыл стрельбу в торговом центре. По данным журналистов, ранения получили охранник и сотрудница комплекса. Позднее местные паблики уточнили, что стрельбы не было. По их информации, мужчина ударил охранника пистолетом по лицу, из-за чего началось кровотечение, а очевидцы приняли произошедшее за выстрелы. Участником конфликта оказался бывший сотрудник торгового центра, который вернулся с фронта после ранения и контузии. В день происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с персоналом и покупателями, после чего охрана вывела его из зала. Уже у выхода мужчина нанёс удар рукояткой пистолета.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.