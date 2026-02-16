На юге Италии из-за непогоды обрушилась «Арка влюбленных»

Утёс Арка влюбленных на побережье области Апулия на юге Италии обрушился из-за плохой погоды, сообщили региональные власти.
Объект находится возле городка Мелендуньо. Арка является местной достопримечательностью. Власти связывают случившееся с изменениями климата. Они утверждают, что этот процесс меняет природный ландшафт быстрее, чем в прошлом. Мэр Мелендуньо Маурицио Чистернино назвал случившееся ужасным ударом.
«Исчезает одно из самых известных туристических мест на нашем побережье и во всей Италии», — сказал чиновник.
На фотографии рухнувшего утёса, которую опубликовал портал Melendugno.net, можно заметить части объекта, находящиеся в воде. Журналисты обратили внимание, что арка рухнула в ночь на 14 февраля, когда отмечается День святого Валентина, или День всех влюблённых. По информации СМИ, к обрушению привели сильный ветер и мощный прилив.
Напомним, в начале ноября в центре Рима частично обрушилась башня Торре-деи-Конти, построенная в IX веке. Под завалами оказались четверо рабочих. Спасатели смогли извлечь их. В момент ЧП в башне проводились реставрационные работы. Позже стало известно, что небольшая часть обрушившейся стены продолжила разрушаться, что привело к новому обвалу.