В МВД рассказали, как распознать афериста-соцработника

В телефонных звонках мошенники часто сообщают о «выигрыше» неоформленной субсидии или требуют «активировать» социальную карту через нажатие клавиш на телефоне, добавили в ведомстве. «Ключевая рекомендация — не совершать никаких действий под давлением, самостоятельно перезванивать в учреждения по официальным номерам из проверенных источников и никому не сообщать конфиденциальную информацию», — подытожили в МВД.