В МВД рассказали, как распознать афериста-соцработника

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, распознать афериста можно по нескольким характерным признакам. «Официальные социальные работники никогда не требуют наличных денег или переводов на личные карты для оформления выплат», — отметили в пресс-центре.
Кроме того, легитимные сотрудники при визите обязаны предъявить служебное удостоверение, данные которого можно проверить по телефону организации. «Тревожными сигналами являются спешка, давление, запугивание приостановкой выплат, а также просьбы назвать данные банковской карты, коды из СМС или паспортные реквизиты по телефону», — добавили в ведомстве.
В телефонных звонках мошенники часто сообщают о «выигрыше» неоформленной субсидии или требуют «активировать» социальную карту через нажатие клавиш на телефоне, добавили в ведомстве. «Ключевая рекомендация — не совершать никаких действий под давлением, самостоятельно перезванивать в учреждения по официальным номерам из проверенных источников и никому не сообщать конфиденциальную информацию», — подытожили в МВД.