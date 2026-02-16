Мошенники уговаривают россиян получить код по телефонному звонку

Жуликам часто неважно, от какого именно сервиса поступил код подтверждения — будь то банковское приложение, почтовый сервис или платформа доставки. Главное — убедить человека продиктовать цифры, после чего в ход идёт психологическое давление с подключением «сотрудников» силовых ведомств, которые обвиняют жертву в переводе средств, передаче геолокации и других фиктивных нарушениях.