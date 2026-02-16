В Ярославской области без тепла остались 300 человек

Евраев отметил, что на место незамедлительно прибыли оперативные и коммунальные службы, а также руководство округа и регионального министерства строительства и ЖКХ. Начал работу оперативный штаб, введен режим ЧС. По словам губернатора, резервная котельная начала работу, в ближайшее время тепло вернется в дома. Мощности резерва достаточно, чтобы постоянно обеспечивать отопление.