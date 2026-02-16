В Ярославской области без тепла остались 300 человек

ЯРОСЛАВЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Обрушение кровли и стены на котельной в селе Угодичи Ростовского округа Ярославской области привело к отключению тепла в многоквартирных домах, где проживают 300 человек. Подключена блочно-модульная котельная, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.
«Подключили блочно-модульную котельную для отопления домов в селе Угодичи Ростовского округа. Резерв потребовался из-за обрушения кровли и стены на основной котельной. В результате аварии без тепла остались несколько многоквартирных домов, где проживают 300 человек», — проинформировал он.
Евраев отметил, что на место незамедлительно прибыли оперативные и коммунальные службы, а также руководство округа и регионального министерства строительства и ЖКХ. Начал работу оперативный штаб, введен режим ЧС. По словам губернатора, резервная котельная начала работу, в ближайшее время тепло вернется в дома. Мощности резерва достаточно, чтобы постоянно обеспечивать отопление.
«Люди в безопасности. Держим ситуацию на контроле. Однако будем подробно разбираться в причинах произошедшего с основной котельной», — подчеркнул губернатор.
Прокуратурой Ярославской области организована проверка в связи с обрушением кровли котельной. В ходе проверки дадут оценку исполнению требований законодательства о промышленной безопасности, в том числе вопросам содержания и ремонта котельной, а также законодательства о теплоснабжении населения. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.