Амурский тигр напал на охотника в Приморье

Инцидент произошёл примерно в 20 километрах от ближайшего населённого пункта. На место происшествия оперативно выехали сотрудники охотнадзора, начата проверка. В настоящее время ведутся мероприятия по изъятию краснокнижного хищника из дикой природы. Жителям близлежащих посёлков ничего не угрожает.