Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Амурский тигр напал на охотника в Приморье

В Чугуевском округе Приморского края амурский тигр напал на мужчину, доставлявшего корма на подкормочную площадку, и нанёс ему смертельные травмы.

В Чугуевском округе Приморского края амурский тигр напал на мужчину, доставлявшего корма на подкормочную площадку, и нанёс ему смертельные травмы. Об этом РИА Новости сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Инцидент произошёл примерно в 20 километрах от ближайшего населённого пункта. На место происшествия оперативно выехали сотрудники охотнадзора, начата проверка. В настоящее время ведутся мероприятия по изъятию краснокнижного хищника из дикой природы. Жителям близлежащих посёлков ничего не угрожает.

Амурский тигр занесён в международную Красную книгу, численность его популяции в России оценивается примерно в 750 особей.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на двух прихожанок в храме Челябинска из-за ссоры.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.