Амурский тигр напал на охотника в Приморье

В Чугуевском округе Приморского края амурский тигр напал на мужчину, доставлявшего корма на подкормочную площадку, и нанёс ему смертельные травмы. Об этом РИА Новости сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.
Инцидент произошёл примерно в 20 километрах от ближайшего населённого пункта. На место происшествия оперативно выехали сотрудники охотнадзора, начата проверка. В настоящее время ведутся мероприятия по изъятию краснокнижного хищника из дикой природы. Жителям близлежащих посёлков ничего не угрожает.
Амурский тигр занесён в международную Красную книгу, численность его популяции в России оценивается примерно в 750 особей.
