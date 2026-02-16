Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянский велогонщик Маццолени трагически погиб в возрасте 18 лет

Итальянский велогонщик Маццолени погиб в результате ДТП во время тренировочного заезда.

Источник: Аргументы и факты

Итальянский велогонщик Франческо Маццолени, входивший в состав команды Gooddshop Yoyogur, трагически погиб в результате ДТП в возрасте 18 лет, сообщает портал Cycling Up To Date.

Несчастный случай произошел неподалеку от населенного пункта Барзана, расположенного в северной части Италии, где спортсмен проводил тренировочный заезд.

К сожалению, полученные в результате наезда автомобиля травмы оказались несовместимы с жизнью. Гонщик скончался на месте происшествия.

Ранее также сообщалось, что пятикратный чемпион по бодибилдингу из Колумбии Хуан Себастьян Ансола Кинтеро скончался прямо во время тренировки в спортзале в Боготе.