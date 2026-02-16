Итальянский велогонщик Маццолени трагически погиб в возрасте 18 лет

Итальянский велогонщик Франческо Маццолени, входивший в состав команды Gooddshop Yoyogur, трагически погиб в результате ДТП в возрасте 18 лет, сообщает портал Cycling Up To Date.
Несчастный случай произошел неподалеку от населенного пункта Барзана, расположенного в северной части Италии, где спортсмен проводил тренировочный заезд.
К сожалению, полученные в результате наезда автомобиля травмы оказались несовместимы с жизнью. Гонщик скончался на месте происшествия.
