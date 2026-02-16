Итальянского велогонщика Маццолени насмерть сбила машина во время тренировки

По информации издания, спортсмен получил тяжёлые травмы и скончался на месте.
«Для нас это очень печальное воскресенье. Наш Франческо Маццолени ушёл из жизни слишком рано. Он погиб во время тренировки на родной трассе, занимаясь любимым делом», — говорится в заявлении команды.
В коллективе отметили, что Маццолени считался перспективным гонщиком и активно участвовал в региональных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни скончалась актриса театра и кино Маргарита Жигунова. Сердце артистки остановилось 11 февраля. Жигунова родилась 20 февраля 1937 года в деревне Князево Тверской области. Она окончила Школу-студию МХАТ и с 1960 года служила в Московском драматическом театре имени Пушкина. В кино актриса дебютировала в 1959 году в драме «Жестокость». Позднее она снялась в фильмах «Илзе», «Короткие истории», «Легенда о Тиле» и сериале «Возвращение Мухтара». В браке с артистом балета Марисом Лиепой у неё родились Андрис и Илзе, которые стали артистами балета.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.