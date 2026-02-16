Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянского велогонщика Маццолени насмерть сбила машина во время тренировки

Итальянский велогонщик Франческо Маццолени погиб в возрасте 18 лет после наезда автомобиля. Трагедия произошла недалеко от коммуны Барзана на севере Италии. Об этом сообщает портал Cycling Up To Date со ссылкой на заявление команды Gooddshop Yoyogurt.

Источник: Life.ru

По информации издания, спортсмен получил тяжёлые травмы и скончался на месте.

«Для нас это очень печальное воскресенье. Наш Франческо Маццолени ушёл из жизни слишком рано. Он погиб во время тренировки на родной трассе, занимаясь любимым делом», — говорится в заявлении команды.

В коллективе отметили, что Маццолени считался перспективным гонщиком и активно участвовал в региональных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни скончалась актриса театра и кино Маргарита Жигунова. Сердце артистки остановилось 11 февраля. Жигунова родилась 20 февраля 1937 года в деревне Князево Тверской области. Она окончила Школу-студию МХАТ и с 1960 года служила в Московском драматическом театре имени Пушкина. В кино актриса дебютировала в 1959 году в драме «Жестокость». Позднее она снялась в фильмах «Илзе», «Короткие истории», «Легенда о Тиле» и сериале «Возвращение Мухтара». В браке с артистом балета Марисом Лиепой у неё родились Андрис и Илзе, которые стали артистами балета.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.