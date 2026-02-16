Итальянского велогонщика Маццолени насмерть сбила машина во время тренировки

Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни скончалась актриса театра и кино Маргарита Жигунова. Сердце артистки остановилось 11 февраля. Жигунова родилась 20 февраля 1937 года в деревне Князево Тверской области. Она окончила Школу-студию МХАТ и с 1960 года служила в Московском драматическом театре имени Пушкина. В кино актриса дебютировала в 1959 году в драме «Жестокость». Позднее она снялась в фильмах «Илзе», «Короткие истории», «Легенда о Тиле» и сериале «Возвращение Мухтара». В браке с артистом балета Марисом Лиепой у неё родились Андрис и Илзе, которые стали артистами балета.