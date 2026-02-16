Амурский тигр растерзал охотоведа в Приморье: что известно

Руководитель центра выделил три основные версии случившегося, которые сейчас отрабатывают специалисты. Первая из них связана с возможным ранением зверя браконьерами накануне трагедии: подранок мог агрессивно отреагировать на появление людей. Вторая версия предполагает, что тигр мог находиться у кормушки с добычей и воспринял приближение человека как угрозу. Третья версия, которую не исключают эксперты — это неудачные действия самих людей, которые могли выстрелить в хищника, увидев его в лесу.