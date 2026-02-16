Амурский тигр растерзал охотоведа в Приморье: что известно

Как сообщил Сергей Арамилев, по предварительной информации, полученной от находившихся рядом с погибшим людей, во время выкладки зерна на подкормочные площадки группа разделилась.
«Когда вернулись, то нашли погибшего со следами нападения хищника. По их информации, это тигр», — рассказал Арамилев.
Руководитель центра выделил три основные версии случившегося, которые сейчас отрабатывают специалисты. Первая из них связана с возможным ранением зверя браконьерами накануне трагедии: подранок мог агрессивно отреагировать на появление людей. Вторая версия предполагает, что тигр мог находиться у кормушки с добычей и воспринял приближение человека как угрозу. Третья версия, которую не исключают эксперты — это неудачные действия самих людей, которые могли выстрелить в хищника, увидев его в лесу.
В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. Специалисты подчеркивают, что охотничий сезон в регионе закрыт, а место трагедии находится на значительном удалении от жилых поселков, в зоне, которую обычно посещают только охотники. Сергей Арамилев также добавил, что, если хищник, виновный в нападении, еще жив, будет принято решение о его изъятии из дикой природы.
Напомним, в Приморье реализуется комплексная программа по предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и амурским тигром.