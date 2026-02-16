В Ярославской области после обрушения на котельной ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введён в связи с аварией в селе Угодичи Ростовского района Ярославской области, где после обрушения кровли и стены на котельной остались без теплоснабжения несколько многоквартирных домов, сообщил глава региона Михаил Евраев.
«В результате аварии без тепла остались несколько многоквартирных домов, где проживают 300 человек», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на место происшествия были направлены все экстренные и коммунальные службы. Кроме того, туда же прибыли чиновники, представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона, а также руководство округа.
Помимо этого, на месте развернули оперативный штаб. Евраев отметил, что для отопления домов была подключена блочно-модульная котельная. Губернатор заверил, что тепло в квартиры вернётся уже в ближайшее время. По словам главы региона, мощности резерва достаточно.
Он отметил, что областные власти взяли под свой контроль ситуацию в населённом пункте. Евраев добавил, что причины аварии на котельной будут устанавливаться.
Напомним, ранее в городе Шелехове Иркутской области произошёл разрыв магистрального трубопровода. Повредилась труба диаметром 500 миллиметров. В этом населённом пункте и соседнем селе Баклаши ввели режим чрезвычайной ситуации.