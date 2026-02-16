Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил завести дело на мигранта, развращавшего школьниц в Приморье

Информация появилась в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях Приморья появилась информация, что мигрант вел переписку со школьницами, позволяя себе развратные действия, угрозы и оскорбления в адрес девочек. История быстро дошла до Москвы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично отреагировал на инцидент. Он поручил руководителю приморского управления Эдуарду Трубчику немедленно завести уголовное дело и доложить о первых результатах.

Исполнение поставили на контроль в центральном аппарате. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства, личности пострадавших и степень вины подозреваемого.