Бастрыкин поручил завести дело на мигранта, развращавшего школьниц в Приморье

В социальных сетях Приморья появилась информация, что мигрант вел переписку со школьницами, позволяя себе развратные действия, угрозы и оскорбления в адрес девочек. История быстро дошла до Москвы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично отреагировал на инцидент. Он поручил руководителю приморского управления Эдуарду Трубчику немедленно завести уголовное дело и доложить о первых результатах.
Исполнение поставили на контроль в центральном аппарате. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства, личности пострадавших и степень вины подозреваемого.