В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»

РИМ, 16 февраля. /ТАСС/. Скала «Арка влюбленных» на побережье Адриатического моря обрушилась из-за непогоды в итальянской области Апулия. Об этом говорится на сайте региона.
«Обрушение “Арки влюбленных” в Сант-Андреа, в районе Мелендуньо провинции Лечче является следствием изменения климата, которое серьезно испытывает наш регион, и привлекает внимание к хрупкости и постоянному развитию наших береговых линий: знаковых ландшафтов, меняющихся сегодня быстрее, чем в прошлом», — отмечается в сообщении.
Советник по инфраструктуре и мобильности региона Апулия Раффаэле Пьемонтезе заявил о потере «коллективной памяти, ландшафта и идентичности». Он также отметил ускорение разрушительных природных процессов, вызванное изменением климата, и призвал к заблаговременному принятию мер для предотвращения подобных случаев.