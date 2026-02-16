У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9

По её данным, эпицентр находился в 130 километрах к востоку от необитаемого острова Матуа, очаг залегал на глубине около 50 километров. Сообщений об ощутимых колебаниях не поступало, тревога цунами не объявлялась.
Согласно информации от Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 03:58 по местному времени Петропавловска-Камчатского и в 02:58 по Северо-Курильску. Расстояние до камчатской столицы составило 607 километров, до Северо-Курильска — 292 километра. Толчки произошли на глубине 48 километров.
Днём ранее у побережья Курильских островов была зафиксирована серия землетрясений. Самый мощный толчок произошёл в 15:58:42 по UTC (18:58 мск) и имел магнитуду 6,2. Позднее стало известно ещё о двух землетрясениях магнитудой 4,4 и 4,2. Информация о возможных разрушениях или угрозе цунами не приводилась.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.