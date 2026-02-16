Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Тихом океане у побережья северных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

Источник: Life.ru

По её данным, эпицентр находился в 130 километрах к востоку от необитаемого острова Матуа, очаг залегал на глубине около 50 километров. Сообщений об ощутимых колебаниях не поступало, тревога цунами не объявлялась.

Согласно информации от Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 03:58 по местному времени Петропавловска-Камчатского и в 02:58 по Северо-Курильску. Расстояние до камчатской столицы составило 607 километров, до Северо-Курильска — 292 километра. Толчки произошли на глубине 48 километров.

Днём ранее у побережья Курильских островов была зафиксирована серия землетрясений. Самый мощный толчок произошёл в 15:58:42 по UTC (18:58 мск) и имел магнитуду 6,2. Позднее стало известно ещё о двух землетрясениях магнитудой 4,4 и 4,2. Информация о возможных разрушениях или угрозе цунами не приводилась.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.