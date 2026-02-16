У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9

Днём ранее у побережья Курильских островов была зафиксирована серия землетрясений. Самый мощный толчок произошёл в 15:58:42 по UTC (18:58 мск) и имел магнитуду 6,2. Позднее стало известно ещё о двух землетрясениях магнитудой 4,4 и 4,2. Информация о возможных разрушениях или угрозе цунами не приводилась.