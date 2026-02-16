Ричмонд
Обвиняемого в убийстве сестры и матери отправили в СИЗО Владивостока

Следователи утверждают, что в момент конфликта мужчина был пьян и использовал нож, нанеся женщинам множественные колото-резаные ранения.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке взяли под стражу 50-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве 80-летней матери и 58-летней сестры. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

По версии следствия, вечером 13 февраля мужчина в состоянии опьянения в квартире жилого дома на улице Енисейская во Владивостоке нанёс ножом своей матери и сестре колото-резаные ранения. Обеих женщин доставили в больницу, где сначала умерла 80-летняя пострадавшая, а вечером 15 февраля скончалась её дочь.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух или более лиц). Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца. Ход расследования держит на контроле прокуратура Советского района Владивостока.