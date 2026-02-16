Обвиняемого в убийстве сестры и матери отправили в СИЗО Владивостока

По версии следствия, вечером 13 февраля мужчина в состоянии опьянения в квартире жилого дома на улице Енисейская во Владивостоке нанёс ножом своей матери и сестре колото-резаные ранения. Обеих женщин доставили в больницу, где сначала умерла 80-летняя пострадавшая, а вечером 15 февраля скончалась её дочь.