В Иркутском районе начались поиски 58-летнего Олега Черкашина. Родственники обратились за помощью в полицию вечером 14 февраля 2026 года. Они рассказали, что дома мужчины нет, на связь он не выходит.
— Мужчину можно определить по следующим приметам: рост средний 170−175 сантиметров, крупного телосложения, глаза карие, европейский тип лица, волосы русые, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Известно, что у Олега на левой руке есть татуировка с надписью «ВДВ», также у него частично нет зубов. Как потерявшийся был одет, когда пропал, неизвестно.