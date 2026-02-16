Ричмонд
В Иркутском районе начались поиски 58-летнего Олега Черкашина

У мужчины на левой руке есть татуировка с надписью «ВДВ».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе начались поиски 58-летнего Олега Черкашина. Родственники обратились за помощью в полицию вечером 14 февраля 2026 года. Они рассказали, что дома мужчины нет, на связь он не выходит.

— Мужчину можно определить по следующим приметам: рост средний 170−175 сантиметров, крупного телосложения, глаза карие, европейский тип лица, волосы русые, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Известно, что у Олега на левой руке есть татуировка с надписью «ВДВ», также у него частично нет зубов. Как потерявшийся был одет, когда пропал, неизвестно.