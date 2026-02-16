Обманувший омича в интернете житель Кургана получил десятимесячный тюремный срок

Курганский суд вынесен обвинительный приговор против местного жителя, который обманул омича на сумму 10 тысяч рублей посредством сети интернет. Омскими следователями было установлено, что в январе 2024 года, на одном из сайтов частных объявлений, житель Омска попытался купить запчасти к своему автомобилю. В поисках необходимого, омич наткнулся на устраивающее его предложение. Однако, объявление было фальшивым: его с целью наживы легких денег разместил 34-летний житель Кургана. В диалоге с омичем курганский мошенник отправлял фотографии несуществующих запчастей, взяв их из интернета. А когда омич перечислил ему требуемую сумму в размере 10 тысяч рублей, курганец перестал выходить на связь.