В Приморье после нападения тигра погиб мужчина

ЧП произошло в 20 км от села Извилинка.

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Амурский тигр напал на охотника в Чугуевском округе Приморского края, мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Приморья.

«В Чугуевском округе Приморского края 15 февраля зафиксирован трагический инцидент с участием амурского тигра. Нападение произошло в 20 км от села Извилинка в лесу. Жертвой хищника стал охотник, осуществлявший доставку кормов на подкормочную площадку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место оперативно выехали сотрудники охотнадзора, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ведутся работы по изъятию амурского тигра из естественной среды обитания. Угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населенных пунктов нет.