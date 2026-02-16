В Приморье после нападения тигра погиб мужчина

Отмечается, что на место оперативно выехали сотрудники охотнадзора, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ведутся работы по изъятию амурского тигра из естественной среды обитания. Угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населенных пунктов нет.