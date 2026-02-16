Ричмонд
Утёс Арка влюблённых на юге Италии обрушился из-за сильного ветра

Знаменитая природная достопримечательность на юге Италии перестала существовать. В результате разгула стихии обрушился живописный утёс, расположенный на морском побережье городка Мелендуньо в области Апулия. Информация о происшествии появилась на официальном сайте региона.

Источник: Life.ru

«Обрушение Арки влюблённых в районе Мелендуньо провинции Лечче, является следствием изменения климата, которое подвергает нашу территорию тяжёлому испытанию и привлекает внимание к хрупкости и постоянной эволюции наших побережий: знаковых ландшафтов, которые сегодня меняются быстрее, чем в прошлом», — сообщают власти провинции.

На опубликованных снимках запечатлено как скала, образовывавшая изящную арку, буквально рассыпалась и ушла под воду. На протяжении многих десятилетий этот пейзаж украшал обложки туристических буклетов и журналов, являясь одной из визитных карточек побережья. Разрушение произошло в ночь на День всех влюблённых — его спровоцировали сильные порывы ветра в сочетании с мощным приливом.

Глава Мелендуньо Маурицио Чистернино назвал случившееся ужасным ударом. По его словам, регион лишился одного из самых узнаваемых туристических символов не только местного побережья, но и всей Италии.

