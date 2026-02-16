«Обрушение Арки влюблённых в районе Мелендуньо провинции Лечче, является следствием изменения климата, которое подвергает нашу территорию тяжёлому испытанию и привлекает внимание к хрупкости и постоянной эволюции наших побережий: знаковых ландшафтов, которые сегодня меняются быстрее, чем в прошлом», — сообщают власти провинции.
На опубликованных снимках запечатлено как скала, образовывавшая изящную арку, буквально рассыпалась и ушла под воду. На протяжении многих десятилетий этот пейзаж украшал обложки туристических буклетов и журналов, являясь одной из визитных карточек побережья. Разрушение произошло в ночь на День всех влюблённых — его спровоцировали сильные порывы ветра в сочетании с мощным приливом.
Глава Мелендуньо Маурицио Чистернино назвал случившееся ужасным ударом. По его словам, регион лишился одного из самых узнаваемых туристических символов не только местного побережья, но и всей Италии.
Ранее эколог объяснил причину непредсказуемой зимней погоды в центральной части РФ. По его словам, проблема не в том, что климат «сломали». Регион находится на границе двух крупных климатических зон. Он сравнил Москву с перекрёстком ветров. Небольшой сдвиг воздушного потока на тысячу километров приводит к резкой смене погоды. Вместо устойчивого февраля жители получают то оттепель, то сильные морозы.
