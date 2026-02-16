Утёс Арка влюблённых на юге Италии обрушился из-за сильного ветра

На опубликованных снимках запечатлено как скала, образовывавшая изящную арку, буквально рассыпалась и ушла под воду. На протяжении многих десятилетий этот пейзаж украшал обложки туристических буклетов и журналов, являясь одной из визитных карточек побережья. Разрушение произошло в ночь на День всех влюблённых — его спровоцировали сильные порывы ветра в сочетании с мощным приливом.