Спасатели вывели человека из огня во время пожара в сауне в Астане

Как уточнили в ведомстве, сегодня на пульт службы 112 Астаны поступило сообщение о возгорании кровли хозяйственных помещений и котельной, пристроенной к двухэтажной сауне в районе Сарайшык.
На место незамедлительно прибыли силы МЧС. В ходе тушения пожара из здания был спасен один человек. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.
«Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на остальные помещения сауны. Пожар полностью ликвидирован на площади 100 кв. м», — сообщили в МЧС.
Пострадавших нет, добавили в ведомстве.