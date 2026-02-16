Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели вывели человека из огня во время пожара в сауне в Астане

Пожар тушили ночью в Астане — произошло возгорание хозпомещений и котельной в сауне. Пожарные спасли одного человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как уточнили в ведомстве, сегодня на пульт службы 112 Астаны поступило сообщение о возгорании кровли хозяйственных помещений и котельной, пристроенной к двухэтажной сауне в районе Сарайшык.

На место незамедлительно прибыли силы МЧС. В ходе тушения пожара из здания был спасен один человек. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.

«Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на остальные помещения сауны. Пожар полностью ликвидирован на площади 100 кв. м», — сообщили в МЧС.

Пострадавших нет, добавили в ведомстве.