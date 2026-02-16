Мошенники в очередной раз лишили денег двух разновозрастных омичек

От своего решения разбогатеть пострадала 22-летняя жительница Центрального округа. Девушка искала какую-нибудь подработку в интернете и нашла предложение, сулившее необыкновенный доход от торговли акциями. Молодую омичку не насторожил тот факт, что от нее не требовалось никаких умений, а только деньги. Очнулась омичка от финансовых чар только после того, как перечислила мошенникам 30 тысяч рублей — при попытке вывести якобы заработанную прибыл, горе-инвестор была заблокирована любезно общавшимися с ней проходимцами. Также по проверенной схеме была обманута пожилая женщина из Омского района. Пенсионерка лишилась 15 тысяч рублей, откликнувшись на просьбу знакомой в мессенджере занять денег. Как выяснилось позже, аккаунт ее приятельницы был взломан.