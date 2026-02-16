В Приморском крае при нападении тигра погиб охотник

Охотник погиб в результате нападения, предположительно, амурского тигра в Чугуевском округе Приморского края, сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона.
Это случилось приблизительно в лесу в 20 километрах населённого пункта Извилинка.
Охотник занимался доставкой кормов на подкормочную площадку. Нападение было совершено внезапно.
На место инцидента направились сотрудники охотнадзора. Сейчас специалисты ведут поиски этого хищника. Также в связи с нападением начата проверка. В ведомстве подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населённых пунктов нет.
Напомним, в конце января сообщалось, что в селе Ракитное Дальнереченского района Приморского края амурский тигр совершил серию нападений на домашних собак. Местные жители заявили, что хищник регулярно появляется в окрестностях населённого пункта и фактически держит людей в страхе.
9 февраля стало известно, что в посёлке Маргаритово в Ольгинском районе Приморском края амурский тигр напал на телёнка, коня и собаку. Ранее также появилась информация, что в индийском штате Махараштра тигр загрыз 75-летнего фермера в буферной зоне заповедника Тадоба-Андхари.