В Приморском крае при нападении тигра погиб охотник

На место инцидента направились сотрудники охотнадзора. Сейчас специалисты ведут поиски этого хищника. Также в связи с нападением начата проверка. В ведомстве подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населённых пунктов нет.