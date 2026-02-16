Двоих младенцев объявили умершими и похоронили без родителей в Грузии

Семья из Тбилиси считает, что в одной из городских больниц могли продавать новорожденных. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Как рассказала племянница женщины по имени Илона, ее тетя Инесса и ее муж уже 26 лет пытаются найти дочь.
В 1995 году у Инессы родился сын. На девятый день родителям сказали, что ребенок умер. Тело им не отдали. В больнице заявили, что сами похоронят младенца на своей территории.
Через пять лет женщина родила дочь в другом роддоме. После родов девочку увезли в детскую больницу. Мать ее не увидела, отца к ребенку не пустили. На следующий день супругам сообщили, что девочка умерла. С семьи взяли 150 долларов за похороны. Тело снова не выдали.
Спустя годы Инесса узнала, что кладбища на территории больницы нет. Семья начала проверять документы. В бумагах по дочери есть запись о рождении, но нет записи о смерти. Документы по сыну найти не удалось.
Позже женщина связалась с врачом, который вел ее беременность. По словам родственницы, он заявил, что детей могли забирать по заказу. Девочку, как утверждается, могла оставить у себя сотрудница больницы.
Точных данных об этой женщине нет. По слухам, ребенка могли вывезти в Россию, в один из приграничных регионов.
Официальных комментариев по этой истории пока не поступало.
