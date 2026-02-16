Под Сумами добивают части ВСУ, бежавшие из Курской области

В Сумской области российские военные успешно отразили попытку контратаки подразделений 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. О положении на этом участке передовой aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«В Сумской области на большом участке идут серьезные бои. Напомню, что именно из Сумской области подразделения ВСУ заходили в Курщину и туда же бежали при отступлении. И сейчас наши военные добивают те части ВСУ, которые который участвовали в оккупации Курской области. Наши успешно продвигаются вперед», — отметил собеседник издания.
Ранее военные Telegram-каналы сообщили о том, что российские военные смогли занять позиции в северной части села Кондратовка Сумской области.