Под Сумами добивают части ВСУ, бежавшие из Курской области

«В Сумской области на большом участке идут серьезные бои. Напомню, что именно из Сумской области подразделения ВСУ заходили в Курщину и туда же бежали при отступлении. И сейчас наши военные добивают те части ВСУ, которые который участвовали в оккупации Курской области. Наши успешно продвигаются вперед», — отметил собеседник издания.