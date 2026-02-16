Мошенники стали просить жертв оставлять деньги в почтовых ящиках

Ранее мошенники требовали передавать деньги лично курьерам, однако сейчас их тактика изменилась: они просят жертв просто оставить деньги в почтовом ящике, чтобы избежать прямого контакта и минимизировать риски. Такой метод облегчает им сбор средств и усложняет работу правоохранительных органов, предупредили в полиции.