Мошенники стали просить жертв оставлять деньги в почтовых ящиках

Об этом пишет РИА Новости, передает ИА DEITA.RU.
Теперь злоумышленники просят своих жертв оставлять деньги в почтовых ящиках. По информации правоохранительных органов, аферисты обычно представляются сотрудниками различных организаций и ведомств, находя разные способы завоевать доверие своих жертв.
Часто они вводят людей в заблуждение, ссылаясь на необходимость сохранить денежные средства на банковском счёте или обещая помощь в задержании опасных преступников.
Ранее мошенники требовали передавать деньги лично курьерам, однако сейчас их тактика изменилась: они просят жертв просто оставить деньги в почтовом ящике, чтобы избежать прямого контакта и минимизировать риски. Такой метод облегчает им сбор средств и усложняет работу правоохранительных органов, предупредили в полиции.