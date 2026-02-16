Ричмонд
Мошенники стали просить жертв оставлять деньги в почтовых ящиках

Телефонные мошенники стали использовать новую схему.

Источник: ДЕЙТА

Об этом пишет РИА Новости, передает ИА DEITA.RU.

Теперь злоумышленники просят своих жертв оставлять деньги в почтовых ящиках. По информации правоохранительных органов, аферисты обычно представляются сотрудниками различных организаций и ведомств, находя разные способы завоевать доверие своих жертв.

Часто они вводят людей в заблуждение, ссылаясь на необходимость сохранить денежные средства на банковском счёте или обещая помощь в задержании опасных преступников.

Ранее мошенники требовали передавать деньги лично курьерам, однако сейчас их тактика изменилась: они просят жертв просто оставить деньги в почтовом ящике, чтобы избежать прямого контакта и минимизировать риски. Такой метод облегчает им сбор средств и усложняет работу правоохранительных органов, предупредили в полиции.