Евреи-ортодоксы устроили беспорядки и напали на женщин-военных

В израильском городе Бней-Брак группа ультраортодоксальных иудеев напала на двух женщин-военнослужащих, после чего начались беспорядки. Об этом сообщила полиция Израиля на своей странице в соцсети X.
По данным правоохранителей, военнослужащие Армии обороны Израиля находились в городе при исполнении служебных обязанностей. В этот момент на них напала группа местных жителей.
На место прибыли полицейские. Однако нападавшие переключились и на сотрудников правопорядка. В сторону силовиков бросали мусорные баки, был перевернут автомобиль, также подожгли полицейский мотоцикл.
Для разгона толпы применили специальные средства. В результате задержаны 23 человека. Трое полицейских получили ранения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия участников беспорядков. По его оценке, произошедшее связано с действиями радикально настроенной группы, которая не отражает позицию всего ультраортодоксального сообщества страны.
