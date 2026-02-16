Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евреи-ортодоксы устроили беспорядки и напали на женщин-военных

В израильском городе Бней-Брак группа ультраортодоксальных иудеев напала на двух женщин-военнослужащих, после чего начались беспорядки.

В израильском городе Бней-Брак группа ультраортодоксальных иудеев напала на двух женщин-военнослужащих, после чего начались беспорядки. Об этом сообщила полиция Израиля на своей странице в соцсети X.

По данным правоохранителей, военнослужащие Армии обороны Израиля находились в городе при исполнении служебных обязанностей. В этот момент на них напала группа местных жителей.

На место прибыли полицейские. Однако нападавшие переключились и на сотрудников правопорядка. В сторону силовиков бросали мусорные баки, был перевернут автомобиль, также подожгли полицейский мотоцикл.

Для разгона толпы применили специальные средства. В результате задержаны 23 человека. Трое полицейских получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия участников беспорядков. По его оценке, произошедшее связано с действиями радикально настроенной группы, которая не отражает позицию всего ультраортодоксального сообщества страны.

Читайте также: Три украинские диверсионные группы уничтожены ВС РФ на запорожском направлении.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше