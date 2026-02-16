Ричмонд
Амурский тигр растерзал охотника в Приморье: мужчина доставлял корм

Охотник стал жертвой нападения амурского тигра в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

На территории Приморского края ловят агрессивного амурского тигра. Его планируют изъять из естественной среды обитания после страшного инцидента. Хищник растерзал местного охотника 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Приморского края.

Нападение произошло вблизи населенного пункта Извилинка в лесу. К месту ЧП направили сотрудников охотнадзора. По данным ведомства, жизни местных ничего не угрожает.

«Жертвой хищника стал охотник, осуществлявший доставку кормов на подкормочную площадку», — говорится в материале.

Как уточняет «КП-Дальний Восток», согласно версии коллеги погибшего, охотники выехали в лес для закладки зерна в кормушки. Они разделились и пошли в разные стороны. Когда коллега вернулся, то увидел погибшего со следами нападения и сообщил о случившемся.