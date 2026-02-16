Скончалась вторая жертва кровавого нападения на Енисейской во Владивостоке в пятницу 13-го

Жителя Владивостока, обвиняемого в убийстве собственной матери и сестры, заключили под стражу. По данным следствия, 13 февраля в квартире на улице Енисейская 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс 80-летней матери и 58-летней сестре множественные колото-резаные ранения, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«В последующем 80-летняя потерпевшая от полученных повреждений скончалась в медицинском учреждении. Вечером 15 февраля 2026 в медицинском учреждении скончалась вторая потерпевшая», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ в совокупности с частью 3 статьи 30 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц — в данном случае доведённое до конца).
С учётом позиции прокуратуры суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Ход расследования находится на особом контроле прокуратуры Советского района Владивостока.