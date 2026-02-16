Ричмонд
Тюремщицу отправят за решетку за секс-переписку с убийцей

Сотрудница пенитенциарной системы приговорена к восьми месяцам лишения свободы за отношения с осуждённым убийцей в тюрьме строгого режима в Великобритании, пишет Daily Mail.

Как было заявлено в Королевском суде Вулвича, 27-летняя Бетани Дент-Рейнольдс из района Форест-Хилл на юге Лондона обменивалась с Кирааном Робинсоном сообщениями и звонками сексуального характера в мессенджере.

Робинсон и его двоюродный брат Шон Робинсон отбывают по 23 года лишения свободы за убийство Доннелла Рула, совершённое в июле 2020 года в районе Уэст-Далидж на юге Лондона.

Дент-Рейнольдс впервые познакомилась с Робинсоном, когда работала в тюрьме Белмарш, однако романтические отношения начались позже — после её перехода на должность сотрудника службы пробации в тюрьме.

После того как Робинсон связался с ней через социальные сети, между ними завязались отношения. Дент-Рейнольдс несколько раз посещала осуждённого после его перевода в другую тюрьму.

В дальнейшем они обменивались многочисленными сообщениями и телефонными разговорами откровенно сексуального содержания.

Издание The Lewisham Letter сообщило, что Дент-Рейнольдс также получила доступ к закрытым материалам по делу об убийстве через компьютерную систему службы пробации и обсуждала найденную информацию с Робинсоном, заявив ему, что его сообвиняемые «всё свалили на тебя».

На слушаниях по вынесению приговора в прошлую пятницу прокурор Сэм Уиллис заявил: "Кратко говоря, работая в Службе тюрем и пробации Его Величества, обвиняемая вступила в неподобающие отношения с отбывающим наказание заключённым.

12 июня 2024 года в камере Кираана Робинсона был проведён обыск. Было обнаружено письмо от обвиняемой, а также дневник с её адресом, номером мобильного телефона и именем пользователя в соцсети.

Мобильный телефон обвиняемой был изъят и исследован. В нём обнаружены многочисленные сообщения в мессенджере между ней и Кирааном Робинсоном, включая сообщения сексуального характера, изображения как обвиняемой, так и Робинсона, а также сообщение от Робинсона с просьбой об «услуге»".

По словам Уиллиса, Дент-Рейнольдс использовала учётные данные коллеги для входа в компьютерную систему службы пробации с целью изучения материалов по делу Робинсона.

Он сообщил суду, что она пересказала Робинсону детали полицейских допросов, утверждая: «Они все всё свалили на тебя».

Прокурор добавил: «Она сказала: “Все подготовили письменные показания, кроме тебя”. Далее она сказала: “Когда я это читала, я подумала: боже мой, это чёртова нелепость. Да, это меня злит. Но и расстраивает. Не знаю, это смесь эмоций. Я просто хочу, чтобы ты вышел”».

«Он ответил: “Я просто хочу быть с тобой”».

В других сообщениях, представленных суду, Робинсон желал Дент-Рейнольдс отличного дня. В ответ бывшая сотрудница тюрьмы написала: «И тебе тоже, мой дорогой».

С февраля по май 2024 года Дент-Рейнольдс несколько раз посещала Робинсона в тюрьме.

Согласно записям телефонных разговоров, 23 апреля 2024 года они обсуждали инцидент в тюрьме, и осуждённый сказал ей: «Теперь у тебя там даже никого нет, чтобы добывать информацию, да?».

На следующий день они говорили о личных досмотрах и сканировании в тюрьме, а ещё через день Дент-Рейнольдс сообщила Робинсону, что её отстранили от работы.

8 августа 2024 года она явилась в полицейский участок Льюишема и сообщила, что была отстранена от должности и уведомлена о проводимом расследовании.

17 октября 2024 года сотрудники полиции её арестовали.

В декабре прошлого года в Королевском суде Вулвича она признала вину в совершении должностного проступка.

Защищавшая Дент-Рейнольдс адвокат Шантель Стокс заявила, что её подзащитная ранее отличалась «безупречной репутацией».

Она добавила: "В этом деле нет утверждений о каком-либо личном физическом сексуальном контакте между ними.

В основном они обменивались пустыми нежностями, что имело минимальные последствия".

Стокс, представляющая юридическую фирму, также сообщила, что Дент-Рейнольдс пережила травму вследствие домашнего насилия во взрослом возрасте и в детстве.

По её словам, обвиняемая росла «в окружении дисфункциональных отношений».

В пятницу Королевский суд Вулвича приговорил Дент-Рейнольдс к восьми месяцам лишения свободы.

