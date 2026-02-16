В Приморье ищут тигра, который насмерть загрыз охотника

Ранее дикий слон напал на российских туристов, когда они пытались сделать с ним селфи на Шри-Ланке. 45-летняя туристка с мужем ехала на байке, когда заметила дикое животное по дороге Буттала — Катарагама. Женщина получила серьёзные травмы руки, её госпитализировали. Муж отделался испугом.