В Приморье ищут тигра, который насмерть загрыз охотника

По предварительным данным, нападение произошло внезапно, когда мужчина находился на специальной подкормочной площадке. Предположительно, атаку совершил амурский тигр. От полученных травм охотник скончался на месте.
В настоящий момент специалисты ведут активные поиски хищника. Животное планируют отловить и изъять из естественной среды обитания, чтобы предотвратить новые нападения и выяснить причины необычного поведения.
Ранее дикий слон напал на российских туристов, когда они пытались сделать с ним селфи на Шри-Ланке. 45-летняя туристка с мужем ехала на байке, когда заметила дикое животное по дороге Буттала — Катарагама. Женщина получила серьёзные травмы руки, её госпитализировали. Муж отделался испугом.
