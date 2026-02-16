Ричмонд
В Приморье ищут тигра, который насмерть загрыз охотника

В Приморском крае тигр совершил нападение на человека. Жертвой хищника стал охотник, находившийся в лесу примерно в двадцати километрах от ближайшего населённого пункта. О случившемся сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, нападение произошло внезапно, когда мужчина находился на специальной подкормочной площадке. Предположительно, атаку совершил амурский тигр. От полученных травм охотник скончался на месте.

В настоящий момент специалисты ведут активные поиски хищника. Животное планируют отловить и изъять из естественной среды обитания, чтобы предотвратить новые нападения и выяснить причины необычного поведения.

Ранее дикий слон напал на российских туристов, когда они пытались сделать с ним селфи на Шри-Ланке. 45-летняя туристка с мужем ехала на байке, когда заметила дикое животное по дороге Буттала — Катарагама. Женщина получила серьёзные травмы руки, её госпитализировали. Муж отделался испугом.

