Композитор получил ₽3 млн за использование песни «Буратино» на утренниках

Российский композитор Алексей Рыбников через суд добился компенсации за использование песни «Буратино» из телефильма «Приключения Буратино». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным источника, 80-летний автор оформил права на композицию через музыкальный лейбл. После этого его представители начали взыскивать деньги с тех, кто использовал песню без разрешения.
Речь идет о новогодних утренниках 2023 и 2024 годов. Их проводило ООО «Центр развития культуры». На сайте организации размещалась афиша с использованием музыки из фильма.
Изначально сторона композитора потребовала 14 млн рублей. Суд признал нарушение авторских прав и обязал компанию выплатить 2,2 млн рублей. Дополнительно с организаторов взыскали 850 тыс. рублей. В общей сложности сумма составила около 3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что новая российская картина «Буратино», вышедшая в прокат 1 января 2026 года, за первые дни собрала более 1,5 млрд рублей. Предпродажи превысили 185 млн рублей, а аудитория фильма приблизилась к 3 млн зрителей.
Читайте также: Командир «Ахмата» сообщил о потерях «полка смерти» ВСУ на Сумщине.