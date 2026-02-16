Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судьбу конфискованного российского самолета решают канадские суды

Вопрос о конфискованном в Канаде самолете Ан-124 российской авиакомпании остается на рассмотрении местных судов.

Вопрос о конфискованном в Канаде самолете Ан-124 российской авиакомпании остается на рассмотрении местных судов. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, стороной в разбирательстве выступает собственник воздушного судна. Российские власти формально не участвуют в процессе и не комментируют юридические детали.

Дипломат отметил, что прежде чем говорить о возможных шагах Москвы, необходимо дождаться завершения всех судебных процедур в Канаде.

При этом Степанов подчеркнул, что позиция России остается прежней. В Москве считают конфискацию односторонней и расценивают произошедшее как преднамеренный захват самолета. По его словам, российская сторона неоднократно доводила эту оценку до канадских властей.

Посол добавил, что Россия считает такие действия незаконными и настаивает на возврате воздушного судна владельцу.

Читайте также: Командир «Ахмата» сообщил о потерях «полка смерти» ВСУ на Сумщине.