Судьбу конфискованного российского самолета решают канадские суды

Вопрос о конфискованном в Канаде самолете Ан-124 российской авиакомпании остается на рассмотрении местных судов. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.
По его словам, стороной в разбирательстве выступает собственник воздушного судна. Российские власти формально не участвуют в процессе и не комментируют юридические детали.
Дипломат отметил, что прежде чем говорить о возможных шагах Москвы, необходимо дождаться завершения всех судебных процедур в Канаде.
При этом Степанов подчеркнул, что позиция России остается прежней. В Москве считают конфискацию односторонней и расценивают произошедшее как преднамеренный захват самолета. По его словам, российская сторона неоднократно доводила эту оценку до канадских властей.
Посол добавил, что Россия считает такие действия незаконными и настаивает на возврате воздушного судна владельцу.
