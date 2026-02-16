Тайна Валаама: куда пропала послушница Наталья Простакова

Смерть сестры в ДТП стала тяжелым ударом для всей семьи. Мать Натальи, которой уже 76 лет, потеряла одну дочь и теперь сходит с ума от неизвестности. Женщина любила уединение, но последние недели перед исчезновением вели себя тревожно: она удалила все фотографии со своих страниц в соцсетях и, по словам родных, пила успокоительные из-за бессонницы.