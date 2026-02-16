Тайна Валаама: куда пропала послушница Наталья Простакова

Прошло почти две недели с тех пор, как 36-летняя Наталья Простакова исчезла на острове Валаам. Женщина приехала в Спасо-Преображенский монастырь на послушание из далекого Екатеринбурга, чтобы обрести душевный покой.
Однако утро 2 февраля стало роковым: после утренней службы она вышла и больше не вернулась.
Первое, что озадачило следователей и волонтеров — полное отсутствие цифрового следа. Несмотря на то, что остров оборудован камерами наблюдения, Наталья словно испарилась.
«Видеокамеры на Валааме Наталью не отследили, поэтому вероятность того, что она с Никольского скита пошла по льду — мала», — поделился с aif.ru знакомый пропавшей Игорь (имя изменено).
Эта деталь породила главную версию: женщина до сих пор находится где-то на острове. Снежные тропы, ведущие к обрыву, были обнаружены, но подтвердить, что они принадлежат именно Наталье, не удалось.
В день исчезновения на ней были черная куртка и платье, белый платок и сумка с серебряными замками. Эти приметы сейчас знает каждый местный житель, но поиски пока не дают результата.
Бегство от реальности: два брака, смерть сестры и закрытый салон красоты.
Чтобы понять, что могло произойти на острове, нужно заглянуть в прошлое Натальи. Для близких ее решение уйти в монастырь не было спонтанным — это был шаг отчаяния.
Подруга детства Анна в эксклюзивном интервью раскрыла шокирующие подробности жизни пропавшей. Наталья была успешной бизнес-леди из Екатеринбурга, владелицей салона красоты. Но череда неудач сломала ее.
«У Натальи было два брака, свой салон красоты в Екатеринбурге, но она продала его, чтобы погасить ипотеку. Когда я узнала, что она уехала в монастырь, была очень удивлена», — рассказала Анна.
Смерть сестры в ДТП стала тяжелым ударом для всей семьи. Мать Натальи, которой уже 76 лет, потеряла одну дочь и теперь сходит с ума от неизвестности. Женщина любила уединение, но последние недели перед исчезновением вели себя тревожно: она удалила все фотографии со своих страниц в соцсетях и, по словам родных, пила успокоительные из-за бессонницы.
«Она могла выпить успокоительного, устроиться в теплом месте и заснуть, и не проснуться… Можно посмотреть все храмы на острове, помещения, включая свободные пространства в башнях и стене обители: от цокольного этажа до чердаков, колоколен», — предполагает знакомый Игорь.
Голодные хищники Ладоги: что говорят местные жители.
Пока одни версии склоняются к трагической случайности или уходу из жизни, местные жители рисуют куда более страшную картину. Валаам зимой — это не только суровая красота, но и смертельная опасность, исходящая от дикой природы.
Житель Сортавалы Виктор Андрейцев в беседе с aif.ru сообщил, что шанс встретить волков на островах Ладожского озера зимой чрезвычайно высок. С наступлением холодов хищники кочуют стаями по льду в поисках пропитания.
«Волки сейчас очень голодные, поэтому не исключено, что пропавшая Простакова могла случайно повстречать хищников на своем пути», — отмечает Андрейцев.
Он привел леденящий душу пример: буквально на днях рыбак едва не стал жертвой стаи. Мужчина чудом успел залезть на возвышенность, но волки прыгали за ним, пытаясь стащить свою добычу. Одинокая женщина, оказавшаяся в такой ситуации, практически не имеет шансов на спасение.
Волк-убийца: почему встреча с хищником почти не оставляет шансов.
Высказывания местных жителей — не просто страшилки. Биологи подтверждают, что зимой волки особенно агрессивны. Они объединяются в стаи, действуют расчетливо и жестоко.
«Волк — хитрый, умный, расчетливый, сильный и очень опасный хищник-убийца! Когда он голоден, то не приведи Господь с ним повстречаться ни на Валааме, ни на любом другом острове Ладожского озера», — подчеркивает Виктор Андрейцев.
Эта версия, какой бы страшной она ни была, объясняет отсутствие следов. Если на Наталью напали звери, тело могло быть унесено далеко в лес или на лед. Снегопад и ветер быстро заметают любые следы крови и борьбы, оставляя родным лишь надежду и вопросы без ответов.
Материнское горе: надежда умирает последней.
76-летняя мать Натальи уже похоронила одну дочь. Теперь она живет в постоянном стрессе, молясь о чуде.
«Мама ее очень переживала, что она в монастырь ушла… Первая дочь погибла в ДТП, если и с Наташей что-то случится, ее мама не переживет», — со слезами говорит подруга Анна.
Поиски на Валааме продолжаются. Волонтеры прочесывают леса, проверяют заброшенные строения и скиты. Друзья призывают не оставлять версию о том, что Наталья жива и просто не хочет возвращаться к прошлой жизни. Но с каждым днем, когда камеры молчат, а волки воют в темноте, надежды на благополучный исход становится все меньше.
Приметы пропавшей: женщина 36 лет, была одета в черную куртку, черное платье, белый платок. При себе имела черную сумку с серебряными замками. Любая информация о местонахождении Натальи Простаковой может спасти ей жизнь.