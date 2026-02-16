Обвиняемому в атаке на отдыхающих на пляже Бондай предъявили 59 обвинений

В городском суде Сиднея прошли первые слушания по делу о теракте, совершенном 14 декабря 2025 года на пляже Бондай (Бонди). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник.
Обвиняемый — 24-летний Навид Акрам — участвовал в заседании по видеосвязи. По данным издания, он несколько минут был подключен к процессу дистанционно, так как его адвокат не уведомил заранее администрацию учреждения о том, что слушание пройдет без личного присутствия подсудимого.
После задержания Акрам находился в тюремной больнице Лонг-Бэй в Сиднее. Позже его перевели в тюрьму строгого режима в городе Гоулберн, примерно в 100 км от Канберры.
В ходе заседания мужчине предъявили 59 обвинений. Среди них — 15 пунктов по статье об убийстве и одно обвинение в совершении террористического акта. Судья продлил запрет на разглашение информации о потерпевших и установил сроки передачи доказательств стороне защиты.
Следующее заседание назначено на 9 апреля. Адвокат обвиняемого Бен Арчболд заявил, что пока рано говорить о позиции его подзащитного, поскольку материалы дела еще не переданы защите в полном объеме.
По данным следствия, нападение Акрам совершил вместе со своим 50-летним отцом Саджидом Акрамом, который был застрелен полицией во время операции.
Читайте также: Командир «Ахмата» сообщил о потерях «полка смерти» ВСУ на Сумщине.