Обвиняемому в атаке на отдыхающих на пляже Бондай предъявили 59 обвинений

Обвиняемый — 24-летний Навид Акрам — участвовал в заседании по видеосвязи. По данным издания, он несколько минут был подключен к процессу дистанционно, так как его адвокат не уведомил заранее администрацию учреждения о том, что слушание пройдет без личного присутствия подсудимого.