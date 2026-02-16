Ричмонд
Путешественник из Австрии лишился техники в Магадане и получил ее обратно

Житель австрийского Зальцбурга Герфрид Свобода, который путешествует по миру на переоборудованном армейском вездеходе, рассказал РИА Новости о случае в Магадане, где ему помогли местные полицейские.

В 2018 году он уволился с работы и отправился в кругосветное путешествие на военном автомобиле. За восемь лет Свобода проехал около 100 тысяч км по Европе, Центральной Азии и Южной Америке. Территорию России он пересекал четыре раза, побывал в Сибири и Магадане.

По его словам, во время пандемии он был вынужден оставить машину в Магадане почти на 16 месяцев. После возвращения путешественник обнаружил, что автомобиль разграблен. Пропали фотоаппарат, дрон и другие личные вещи.

Свобода сообщил, что доступ к гаражу, где стоял вездеход, имел один человек, который временно работал в мастерской. У владельца помещения сохранилась копия его паспорта, и эти данные передали полиции.

Как рассказал австриец, сотрудники правоохранительных органов выехали примерно за 500 км от Магадана и задержали подозреваемого. По его словам, это произошло через пять дней после подачи заявления. Мужчина признал вину, а похищенные вещи были изъяты и возвращены владельцу после завершения процессуальных действий.

Позже, как отметил Свобода, его пригласили на интервью, где он положительно оценил работу магаданской полиции.

