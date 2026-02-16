Ричмонд
Низкая цена — подвох: омичей продолжают обманывать на сайтах частных объявлений

За минувшие сутки в полицию обратились два омича, потерявшие деньги при попытке купить в интернете товары по слишком бросовым ценам.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция предупреждает омичей о том, что низкая цена на товары в интернете зачастую используется мошенниками. Именно на эту уловку попались два омича, пытавшиеся купить на сайтах частных объявлениях товары по очень «выгодным» ценам.

Сумму в размере 470 тысяч рублей отдал мошенникам 55-летний житель Омска. Мужчина позарился на выгодную цену мотоцикла, объявление о продаже которого он нашел на одном из популярных сайтов частных объявлений. Перечислив всю сумму в качестве предоплаты, мужчина так и не дождался «железного коня» — продавец просто перестал выходить на связь, заблокировав телефонный номер омича. В попытке приобрести дорогой смартфон по бросовой цене омским предпринимателем также закончился походом в полицию для написания заявления. Омич увидел заманчивое объявление на одном из сайтов повторных продаж, и не задумываясь перечислил требуемые 14 тысяч рублей. Однако, объявление оказалось фейком — мужчина остался без телефона и без денег.