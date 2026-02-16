Российский военный получил 23 года за жестокое убийство беременной

2-й Восточный окружной военный суд признал жителя Иркутской области Артема Захаренко виновным в убийстве беременной девушки и дезертирстве в период мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По данным следствия, в июле 2025 года 22-летний Захаренко, находясь в состоянии опьянения, задушил 20-летнюю Кристину, которая была беременна от него. Молодые люди встречались около года, жили раздельно, но поддерживали отношения.
Девушка пропала, когда поехала из поселка Первомайское в Иркутск подавать документы в вуз. Позже ее тело обнаружили во дворе дома Захаренко. Об этом ранее сообщал телеграм-канал Shot.
После преступления мужчина уехал из региона и был задержан в Курской области. Как уточнили в суде, на момент убийства он находился в самовольном оставлении части. По данным суда, в период мобилизации он не явился на службу из отпуска с 15 марта по 11 июля 2025 года. Известно также, что контракт с Минобороны он подписал в апреле 2023 года.
Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных. Они признали Захаренко виновным по пункту «г» части 2 статьи 105 УК РФ и части 3 статьи 338 УК РФ.
Суд назначил ему 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. Первые пять лет он проведет в тюрьме.
