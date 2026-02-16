Российский военный получил 23 года за жестокое убийство беременной

После преступления мужчина уехал из региона и был задержан в Курской области. Как уточнили в суде, на момент убийства он находился в самовольном оставлении части. По данным суда, в период мобилизации он не явился на службу из отпуска с 15 марта по 11 июля 2025 года. Известно также, что контракт с Минобороны он подписал в апреле 2023 года.